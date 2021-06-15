ABD Başkanı Joe Biden: Türkiye'nin savunulması kutsal bir yükümlülüktür

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'nde ittifakın kolektif savunmayı öngören 5'inci maddesi ile Avrupa, Türkiye ve Kanada'nın savunulmasını kutsal bir yükümlülük olarak gördüklerini söyledi.

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Avrupa ziyaretinde selefi Donald Trump'ın NATO'dan çekilme tehditlerinin tam aksi yönde bir yaklaşım sergileyen ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in askeri yükselişine ve Rusya'ya karşı birlik içinde bir ittifak mesajı vermeye çalıştı.

Biden, bir NATO üyesinin saldırıya uğraması halinde diğer üyelerin kolektif olarak savunmaya geçmesini öngören beşinci maddeye de atıfta bulundu.

ABD Başkanı, NATO liderlerine yaptığı konuşmada, "Beşinci madde kutsal bir yükümlülüktür. Bütün Avrupa'nın ABD'nin burada olduğunu bilmesini istiyorum" dedi.

'Avrupa, Türkiye ve Kanada'nın savunulmasının ABD tarafından kutsal bir yükümlülük' olarak görüldüğünü söyleyen Biden, "NATO bizim için kritik önemde" ifadelerini kullandı. (Haber 7)