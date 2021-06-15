Bakanlıktan Fatih Altaylı'ya yalanlama

Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın aşı hakkındaki açıklamalarını eleştiren Fatih Altaylı'ya cevap geldi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yerli aşı çalışmalarına yönelik eleştiri ve yorumlara karşı bakanlık tarafından resmi açıklama yapıldı. HaberTürk'te 13 Haziran tarihinde Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan yazı yalanlandı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

13 Haziran 2021 tarihli HaberTürk’te yer alan bir köşe yazısında, küresel salgın sürecinin gerektirdiği hassasiyetten oldukça uzak ve kasıtlı olarak yapılan çarpıtmaya yönelik kamuoyunu aydınlatma gereği hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere, küresel COVID-19 salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla yetki ve imkân sahibi tüm aktörler insanlığa fayda sunmak üzere aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları başlatmıştır. Türkiye de bu mücadelenin başat aktörlerinden biri olarak, COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında sürdürdüğü 10 farklı ilaç ve 7 farklı aşı geliştirme projesiyle bu sürece katkı sağlamaktadır.

COVID-19 Türkiye Platformu tarafından yürütülen yerli aşı çalışmalarından birisi de Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü’nde Prof. Dr. Hakan Akbulut öncülüğünde yürütülen adenoviral vektör aşısıdır. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürütülen ve klinik aşamaya geçmekte olan tek adenovirüs tabanlı vektör aşısı olma özelliğini taşımaktadır. Ellinin üzerinde çeşidi bulunan adenovirüsler, farklı ülkeler tarafından yürütülen aşı çalışmalarında kullanılmaktadır. Yerli aşı çalışmasında tercih edilen adenovirüs türü dünyadaki diğer örneklerinden pozitif ayrılarak, nadir olarak görülen yan etki ihtimalini en aza indirmektedir.

Sayın Bakanımız Mustafa Varank, 13 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü ziyareti sırasında yerli adenovirüs temelli aşı geliştirme çalışmasının diğer ülkelerde yürütülen benzer çalışmalardan pozitif yönde ayrışmasına dikkat çekerek "Hocamızın, daha az zararlı ya da insana hiç zarar vermeyecek, dünyada kullanılan diğer adenovirüslere göre daha avantajlı bir virüsü tercih ettiğini biliyoruz" ifadelerini kullanmıştır.

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, bu ifadelerin Sağlık Bakanlığımız tarafından ülkemizde kullanımına onay verilen ve halihazırda uygulanmakta olan aşılarla hiçbir ilgisi yoktur. Açıklamada bahsedilen husus nihai ürün olan aşılar değil, aşıların geliştirilmesinde kullanılan adenovirüslerdir. Bu apaçık gerçeğe rağmen, Sayın Bakanımızın ifadelerini sorumsuzca bağlamından kopararak “aşıların zararlı olabileceği” şeklinde yorumlayanlar, yalnızca karşı oldukları siyasi düşünceyi ve temsilcilerini değil salgınla mücadele eden bilim insanlarını, sağlık çalışanlarını ve tüm insanlığı hedef almaktadır.

Salgının patlak vermesinden bu yana yapılan tüm bilimsel çalışmalar açıkça göstermiştir ki COVID-19 salgını ile mücadele etmenin yegâne yolu aşılanmaktır. Sayın Bakanımız, yine COVID-19 Türkiye Platformu tarafından geliştirilen VLP temelli yerli aşının Faz-1 gönüllüsü olarak bu sürece en tabii desteklerini göstermiştir. Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde aşılanma sürecine; siyasetçi, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve önde gelen diğer tüm sorumluluk sahibi aktörlerin destek olması elzemdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.