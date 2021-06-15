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Kobani davasında HDP'li Ayhan Bilgen ve 3 kişinin tahliyesine karar verildi

Kobani davasında HDP'li Ayhan Bilgen ve 3 kişinin tahliyesine karar verildi

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada 4 ismin tahliyesine karar verildi.

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Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan davada üçüncü duruşmasının ikinci oturumu bugün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Eski Kars Büyükşehir Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Berfin Özgü Köse, Can Memiş ve Cihan Erdal’ın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verildi. 3’üncü duruşmanın 3’üncü oturumu yarın devam edecek.

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