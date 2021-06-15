Beşiktaş'ta 3 turisti bıçaklayan kağıt toplayıcısının savunması şaşkına çevirdi

BEŞİKTAŞ'ta kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven sokakta yürüyen 3 Rus turiste bıçakla saldırmıştı. 45 yıl hapsi istenen Yurtseven turistlerin kendisini aşağılar gibi hareketler yapması üzerine aralarında kavga çıktığını öne sürerek "Korkutmak için çakıyı salladım" şeklinde konuştu.

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Beşiktaş'ta 24 Ocak tarihinde Rus uyruklu 2'si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı sanık Hasan Hüseyin Yurtseven’in 45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven ile avukatı hazır bulundu.

Savunmasında turistlerin kendisine sataştıklarını belirten sanık Yurtseven, “Bana İngilizce bir şeyler söylediler. Biraz İngilizce biliyorum. Ne dediklerini anlamadım ama aşağılar gibi hareketler yaptılar. Kıyafetim biraz bozuktu. Ya dalga geçiyorlardı ya da benden şüpheleniyorlardı. Aramızda kavga çıktı. Yaralandıklarını sonradan öğrendim. Korkutmak için çakıyı salladım ama onlara geldi mi bilmiyorum. Ertesi gün camideydim. Polisler geldi beni aldı. Herhangi bir madde kullanmıyorum, sigara bile içmem. Kimseye sataşmam ama cezaevinde de dışarıda da hep bana sataşırlar. Mafya değilim, kabadayı değilim” ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, yurtdışında olan müştekilerin dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, mütalaa hazırlanması için dosyasının duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin ifadesinde bıçağı tinercilerden korunmak için yanında taşıdığı, saldırıyı neden yaptığını bilmediği ve olay anında kendini kaybettiğini söylediği anlatıldı. İddianamede, olayda kullanılan bıçağın ekmek bıçağı olduğu belirtildi. Yaralanan turistlere ilişkin raporda, yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak şekilde olduğunun kaydedildiği iddianamede, turistlerin ülkelerine döndükleri anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Yurtseven’in 3 kişiye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.