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Rize'de ayakkabını giymek isterken belindeki tabanca ateş alınca canından oldu

Rize'de ayakkabını giymek isterken belindeki tabanca ateş alınca canından oldu

RİZE'de eşiyle ziyarete gittiği kayınpederinden dönüşte ayakkabı giyerken belindeki ruhsatlı tabancası ateş alan kişi hayatını kaybetti.

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Konaklar Mahallesi'nde eşiyle kayınpederi Naci Aydın'ı ziyarete giden Tanju Şenlioğlu'nun (31) dönüşte ayakkabılarını giymek için eğildiği sırada ruhsatlı tabancası kazara ateş aldı.

Şenlioğlu'nun vurulduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Şenlioğlu, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

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