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Osmaniye'de 30 yıllık huyu şaşkına çevirdi: Tek başına yemek yiyemiyor diye...

İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de 30 yıllık huyu şaşkına çevirdi: Tek başına yemek yiyemiyor diye...

OSMANİYE'de hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Rahmi Şişik, 30 yıldan bu yana tek başına yemek yiyememe huyu yüzünden karşılaştığı herkese yemek ısmarlıyor.

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Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 60 yaşındaki Rahmi Şişik isimli esnafın ilginç özelliği duyanları şaşırtıyor. Esnaf olarak bulunduğu sokakta genelde yemeğini lokantalardan yiyen Rahmi Şişik, yemek yiyeceği esnada önüne kim çıkarsa yemek ısmarlıyor.

Bu huyunu bir türlü değiştirmeyen Şişik, başta yakın çevresi olmak üzere tanısın tanımasın önüne gelene yemek ısmarlıyor Rahmi Şişik’in işyerinin bulunduğu caddede bulunan lokanta ve kebap salonu esnafı da Şişik’in bu alışkanlığını doğruluyor.

30 yıldır bu huyunun değişmediğini belirten Rahmi Şişik, “Tek başıma yemek yiyemiyorum. Genelde maddi durumu zayıf insanları seçiyorum ama önüme kim çıkarsa yemek ısmarlıyorum. Eskiden maddi durumum daha iyiydi. O zaman çok daha fazla insana yemek ısmarlıyordum. Ben tek başıma yemek yerken rahatsız oluyorum." dedi.

Şişik, "Durumu iyi olmayan insanları düşünüyorum. Bu alışkanlığım ise hala devam ediyor. Benim babam da aynen benim gibiydi. Ben babamın alışkanlığını devam ettiriyorum” diye konuştu.

25 yıldır Rahmi Şişik’i tanıdığını belirten Mustafa Avan ise “Gelene geçene fakire fukaraya hep yardım ettiğine şahidim. Önüne gelene yemek ısmarlar” dedi.

"Bazen içeride bulunan tüm müşterilerin hesabını öder"
Rahmi Şişik’in iş yerinin bulunduğu caddede kebap salonu işleten esnaf Nurullah Usta ise, “20 yıldır burada kebap salonum var. Rahmi abiyi uzun yıllardır tanırım. Hep benim lokantama gelir. Şu ana kadar çok kişiye yemek ısmarladığına şahit oldum. Bazen içeride bulunan tüm müşterilerin hesabını öder” şeklinde konuştu.

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