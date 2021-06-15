Babası vefat edince radikal karar aldı! Doktorluğu bırakıp başladı bebek gibi bakıyor
EDİRNE'de Aybars Şimşek, kendisi gibi doktor olan olan babasının vefatından sonra radikal bir karar almak zorunda kaldı.
Edirneli doktor Aybars Şimşek, babası Dr. Gürsel Şimşek'in geçen yıl vefatı üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'ndeki görevinden istifa etti.
Babası gibi doktorluğu bırakarak aile şirketinin başına geçen 30 yaşındaki Şimşek, Türkiye'nin çeltik üretiminin önemli bölümünün yapıldığı İpsala ilçesinde baba mirası çeltik üreticiliğini devam ettiriyor.
Cerrahlığı bırakarak çiftçiliğe başlayan ve 7 bin dönümlük alanda 30 civarındaki işçisiyle üretim gerçekleştiren Şimşek, her gün çalışanlarıyla bir araya geliyor.
Traktöre binerek tarlaya giden Şimşek, inceleme yapıp çalışanlardan bilgi alıyor. Şimşek, hekimlik disiplinini tarımsal üretime yansıtmaya başladığını söyledi.