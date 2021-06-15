BIST 1.443
DOLAR 8,56
EURO 10,38
ALTIN 511,84
HABER /  DÜNYA

Çekya Başbakanı: İsveç ve Hollanda'nın çoğunluğu Müslümanlardan oluşacak

Çekya Başbakanı: İsveç ve Hollanda'nın çoğunluğu Müslümanlardan oluşacak

Çekya Başbakanı Andrej Babis, iki ülkenin gelecekteki nüfus değişimine ilişkin görüşünü paylaştı.

Abone ol

Çekya Başbakanı Andrej Babis'in Hollanda ve İsveç'in gelecek yıllardaki nüfus yapısına dair görüşü, Avrupa'da tartışma konusu oldu.

Pravo gazetesinde göçle ilgili yazıda, Babis'in görüşlerine de yer verildi.

İsveç ve Hollanda nüfusuyla ilgili tahmin 
Babis, "2044'e kadar Hollanda nüfusunun çoğunluğunun Müslümanlardan oluşacağı" şeklindeki tahminini paylaştı.

Çek başbakan, "İsveç'in nüfusunun da 2065 yılına kadar çoğunlukla Müslümanlardan meydana geleceğini" belirtti.

Babis'e göre, halihazırda Hollanda'da yüzde 5, İsveç'te yüzde 8 oranında Müslüman nüfus yaşıyor.

"Özür dilemeyeceğim'' 
Yazıyı Twitter hesabından paylaşan Babis, kendisine özür dilemesi yönünde çağrılar yapıldığını belirterek, "Özür dileyecek bir şey yok." dedi.

Başkent Prag'da Charles Üniversitesi araştırmacısı Daniel Prokop da Babis'e tepki gösterek, "İnsanları korkutmak istiyor. Tahminleri abartılı." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Ronay kimdir aslen nereli Şef Akademi Ali Ronay kaç yaşında?
Babalar Günü için süper fırsatlar!
Pandemi döneminde kiralık villa tatiline rağbet arttı
Bakanlıktan Fatih Altaylı'ya yalanlama
Kobani davasında HDP'li Ayhan Bilgen ve 3 kişinin tahliyesine karar verildi
Pakistan'dan Afganistan konusu ile ilgili kritik 'Türkiye' açıklaması!
Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğu 6 defa bıçaklayıp öldürdü! Bakın ne ceza aldı
Ayhan Sicimoğlu aslen nereli kaç yaşında eşi kimdir?
Antalya'da mezar taşına yazdıkları şaşırttı: İnanmadım, koşarak, geldim
Rize'de ayakkabını giymek isterken belindeki tabanca ateş alınca canından oldu
Yorumlar