CIA, MOSSAD ve Dahlan'ın Sedat Peker için devreye girdiği iddia edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gizlenen suç örgütü lideri Sedat Peker, geçtiğimiz günlerde ortalıktan kaybolmuştu. Türk ekibinin iznini tespit etmesi sonrası Peker'in CIA, MOSSAD ve Dahlan tarafından daha güvenli bir yere götürüldüğü iddia edildi.

Abone ol

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kendisini karış karış arayan Türk ekip tarafından tespit edilince daha güvenilir bir yere nakledildiği iddia edildi.

MOSSAD tarafından Balkanlar'dan Fas'a, oradan da Dubai'ye kaçırılan Sedat Peker, burada 'dokunulmaz' olarak bilinen bir otele yerleştirildi.

Türkiye'den giden ekipler, Sedat Peker'i adım adım izlerken; NATO Zirvesi'ne ve Erdoğan ile Biden görüşmesine bir hafta kala Peker'den otelden çıkması ve başka bir yere gitmesi istendi. Türkiye'den giden ekibin 'güvenli' otele ulaşması, çatısından görüntüler çekmesi, sonrasında sahibiyle yaptığı ve Peker'i teslim etmeye yönelik baskılarının da bunda etkili olmuş olabileceği bildirildi.

Sedat Peker yakalandı mı? Kaldığı yerden ayrılarak başka bir otele geçen ve sık sık otel değiştiren PekerWe en son Grand Hyatt Dubai'de bir operasyon gerçekleştirildiği ancak Peker'i koruyan ekibin bu operasyonu engellediği, Peker'in yeniden 'güvenli' yere götürüldüğü öne sürüldü. Bu gelişmeler sonrası pazar günü Sedat Peker'in BAE istihbaratınca kaldığı yerden alındığı öğrenildi.

Sedat Peker için pazarlık

Kaynaklar, gelişmelerle ilgili olarak, "Peker, onun kaçışını organize edenlerin bilgisi dahilinde kaldığı yerden alındı. Yanına telefon ve başka hiçbir haberleşme aracı aldırılmadı. Ona eşlik edenler de panikledi. Bu durumu sosyal medyadan paylaştılar. Bu arada Türkiye'den giden bazı ekiplerle BAE istihbaratı, CIA, MOSSAD ve Dahlan'ın ekibi pazar günü öğleden sonra buluşarak pazarlığa başladılar. Buna 'istihbarat diplomasisi' de diyebilirsiniz. Görüşmeler akşam geç saatlere kadar sürdü ama sonuç alınamadı. Bu arada Peker, tekrar 'güvenli' yerine götürüldü" dediler.

Öte yandan; Peker'i takip etmek için Dubai'de bulunan diğer ekiplerin de gelişmeleri yakından takip ettikleri iddia edildi. (Aydınlık)