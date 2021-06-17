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Bakan Mustafa Varank'tan Gümüşdağ'ın yeni tesisinde önemli açıklamalar

Bakan Mustafa Varank'tan Gümüşdağ'ın yeni tesisinde önemli açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin gündeminin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olduğunu belirterek, "Türkiye'yi üretimle büyütmemiz gerekiyor" dedi.

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Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile birlikte Gümüşdağ Elektronik A.Ş.'nin İstanbul Başakşehir'deki yeni üretim tesislerini ziyaret etti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan fabrikada üretilen elektrikli küçük ev aletlerine ilişkin bilgi alan Varank, tesisin üretim birimlerinde incelemelerde bulundu. Varank, fabrikada montaj hattının başına geçti ve tost makinesi montajı gerçekleştirdi. Burada çalışanlarla da sohbet eden Varank, öğle yemeğini işçilerle birlikte yedi.

'300 kişilik kadrolarını 420 kişiye çıkardılar' 

Ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Varank, firmanın yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de küçük ev aletleri alanında üretim yaptığını belirtip, "Şimdi daha büyük bir fabrikada üretime başladılar. Son 3 ayda 300 kişilik kadrolarını 420 kişiye çıkardılar. Bu tesisten 420 vatandaşımız evine ekmek götürebiliyor" diye konuştu.

Bakan Varank, elektrikli küçük ev aletleri sektörünün Türkiye'de önemli pazara sahip olduğuna dikkat çekerek, "Bunun yanında ihracattan pay alabildiğimiz bir sektör. Gümüşdağ Elektronik de hem yerli hem de global markalara tost makineleri, çay makineleri üretimi yapan, geçen sene 900 bin adet üretimi olan yeni fabrikasında 1,5 milyon üretimi hedefleyen bir firmamız" dedi.

'Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlıyor' 

Mustafa Varank, bakanlık olarak Türkiye'de yatırım yapan bütün firmalara destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Türkiye'de yatırım yapan bütün firmalarımız yatırım teşvik sistemimizden faydalanabiliyor. Bu firmamız da bizim desteklerimizle beraber üretimini artırarak küçük ev aletleri sektöründe dünyada önemli bir üretici olmak istiyor. Bu sektör daha önce Uzak Doğu'dan çok fazla ithalat yapıyordu ama şu anda görüyoruz ki Türkiye'nin üretimi kendine yetebiliyor" diye konuştu. 

Bakan Varank, fabrikada global markaların da ürünlerinin üretildiğini ve ürünlerin yurt dışına satıldığını dile getirerek, "Firmamızın böyle hızlı bir şekilde büyüyor, istihdamını artırıyor ve yeni üretim tesisleri planlıyor olması bizim açımızdan mutluluk verici" dedi.

Türkiye'nin gündeminin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olduğunu vurgulayan Varank, "Türkiye'yi üretimle büyütmemiz gerekiyor. Böyle firmalarımız da küçük ev aletleri pazarında önemli üretimler gerçekleştirerek Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Gümüşdağ da Türkiye'de kendi üretim gruplarında neredeyse pazar lideri olduklarını belirterek, "Elektrikli ev aletlerinde 3-4 kalemi tamamen biz üretiyoruz ve pazarın yaklaşık yüzde 60-70'i bizde. Dolayısıyla teknolojimizi geliştirerek çok daha iyi bir tesis kurduğumuza inanıyoruz. Amacımız ihracatı daha da yükseltmek" dedi.

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