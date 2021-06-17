Sevilay Yılman: Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim

Gazeteci Sevilay Yılman, Habertürk'te Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un görüşmesine dair detaylar aktardı.

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HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Habertürk'te Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yılman, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, İçişleri Bakanı Soylu'nun gündeme getirdiği 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasının peşine düştüğünü kaydetti.

Yılman, yaptığı açıklamalarında şunları kaydetti:

Şöyle duydum ben. 1,5 saatlik görüşme bu, epeyce uzun bir görüşme yapılmış. Şentop'un rahatsızlıkları çok net. Sadece Şentop'un da değil, AK Parti camiasında Sedat Peker'in konuşmalarıyla ortaya atılan iddialar büyük rahatsızlık yarattı.

"Soylu'nun o ismi verdiğini öğrendim"

Medyayla ilgili de korkunç şeyler var. Bizim içimizde de rahatsızlık yaratıyor. Süleyman Soylu'nun o ismi verdiğini öğrendim. Elindeki belgeyi vermiş sanırım. Yazılı bir cevap da verdiğini öğrendim. Konuşulmuş, sohbet edilmiş, istişare yapılmış ama yazılı olarak da bunu kayıtlara düşsün diye herhalde Sayın Soylu vermiş. Yazılı bir şeye ek olarak belgeyi de vermiş olabilir.

Ne olmuştu ?

İçişleri Bakanı Soylu, TRT ekranlarında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu söylemiş, bu sözler siyaset dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Bakan Soylu'nun sözleri sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Soylu'dan bilgi talep etmiş, iki isim dün Meclis'e özel olarak görüşmüştü.