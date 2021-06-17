Süleyman Soylu Ankara Başsavcılığı'na açıkladı! 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi. Soylu, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.

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Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı ziyarette bu konunun gündeme geldiği belirtildi.

Soylu'nun ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin şu anda milletvekili olmadığını söylediği öğrenildi. Ayrıca İçişleri Bakanı'nın konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da bilgi verdiği de belirtildi.

Adalet Bakanı Gül'den açıklama geldi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'den para alan siyasetçinin ismini bildirmesiyle ilgili konuşarak "Yargının görevi iddiaların üzerine gitmektir. Kim hangi belgeyi verecekse adliyelerin kapısı açıktır." dedi

Şentop'un Soylu'ya mektubu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya mektup göndermişti. Şentop söz konusu mektupta Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçinin adını sormuştu. Soylu mektubu aldıktan üç hafta sonra dün (16 Haziran 2021) TBMM Başkanı Şentop'u makamında ziyaret etti.