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Bursa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 12 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 12 şüpheli yakalandı

 BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 12 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin mesajlaşma programları üzerinden gruplar oluşturdukları, çeşitli yöntemlerle para transferi gerçekleştirdikleri iddia edildi.

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 İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin internet sitelerinden yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi.

Mesajlaşma programları üzerinden gruplar oluşturdukları, çeşitli yöntemlerle para transferi gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Hepsi aramalarda ele geçirildi

Bursa, İstanbul, Manisa ve Aydın'daki bazı adreslerde yapılan aramalarda 14 cep telefonu, SIM kartlar, 8 bilgisayar, 127 kredi kartı ve 89 bin 250 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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