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Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden açıklaması

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden açıklaması

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Beyaz Saray yetkilisi S-400'lerin gündeme geldiğini; ancak konunun Kabil Havalimanı'ndaki gelişmelerle ilişkili olmadığını açıkladı.

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Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın dünkü görüşmesinde, S-400 konusunun gündeme geldiğini ancak S-400'ler ile Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki mevcudiyeti konusu arasında herhangi bir bağ olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden'ın Brüksel'den Cenevre'ye seyahat ettiği sırada başkanlık uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden'ın dün Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmede, S-400 meselesinin gündeme gelip gelmediğinin ve bunun Biden'ın yarın Putin ile yapacağı zirvede konu olup olmayacağının sorulması üzerine yetkili, "Rus S-400 sistemi meselesi dün gündeme geldi. Bu bizim iç kanunlarımızla ilgili olarak Türkiye ile bizim aramızdaki bir mesele. Yarınki zirvede bu konunun gündeme gelmesini beklemiyorum." yanıtını verdi.

Yetkili, "Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki varlığı karşılığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile S-400 konusunda bir anlaşma sağlandı mı?" sorusunu ise "Hayır, S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bir bağlantı yok." diye yanıtladı.

Erdoğan ile Biden dün Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

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