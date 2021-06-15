Ali Ronay eşi Lale Ronay kimdir Ali Ronay çocukları kaç tane?

FOX ekranlarının yeni yemek yarışması Şef Akademi başladı. Jüri koltuğunda oturan isimlerden biri de ünlü Şef Ali Ronay oldu. 21 yıldır gastronomi alanında büyük işler yapan Ali Ronay aslen Azerbaycan doğumlu ve 39 yaşında. Lale Ronay ile evli olan ünlü şefin 2 tane oğlu var.

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FOX ekranlarının yeni yemek ve lezzet yarışması Şef Akademi birbirinden renkli 3 jüri ile başladı. Yarışmanın jüri koltuğuna oturan isimlerden biri de Ali Ronay oldu. Yurtiçi ve yurtdışında gastronomi alanında birçok iş yapan Ali Ronay'ın hayatı merak konusu oldu. Şef Akademi yemek yarışmasında ilk bölümden dikkat çeken ünlü şef aslen Azerbaycan Bakü doğumlu ve 39 yaşında.

Ali Ronay kimdir: Gastronomi alanında 21 yıllık hem yurtdışı hem de yurtiçi deneyimine sahip ve 27 yaşında baş aşçı olan olan Ali Ronay aynı zamanda Anadolu kültürel mirası üzerine yaptığı çalışmalarla gastronomi kültürünün en genç ve en deneyimli temsilcilerinden biridir.

Ali Ronay eşi ve Lale Ronay ve oğulları

Anadolu Türk Mutfağı’nı dünyaya tanıtmak için 10 yıldır Anadolu Mutfak Kültürleri üzerinde araştırmalar yapan Ronay, lokal tatlara kattığı yeni yorumlarla kendi imzasını atıyor. Yemek alanında yarattığı farklılıkların yanı sıra personelinin eğitimine de önem veren Ronay ülkenin Gastronomi eğitimi alanında yapılan çalışmalarına da destek veriyor. Yenilikçi tarzını geleneksel tatlarla buluşturarak modern ile klasiği bir araya getiren Ronay, ülkemizin köklü ve lezzetli mutfağını daha da zenginleştiriyor. Gençlere olan inancını da her defasında dile getiren deneyimli şef, mutfağına gelen her öğrencinin kendisi ve ekibinden bir şeyler öğrenmesini ve gittikleri yerlerde bunu yaymalarını sağlamayı da hedefliyor.

Gastronomi dünyasının modern ve çağdaş yeni nesil temsilcisi olan Ali Ronay, Swissotel The Bosphorus, Istanbul otelinin 30 yıllık tarihindeki ilk Türk Baş Aşçısı olarak halen görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Ronay, spora, sanata tutkun, evli ve iki erkek çocuk babasıdır