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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Teknoloji devi Philips milyonlarca solunum cihazını zehirlenme ve kanser riski nedeniyle geri çağırdı

Anadolu Ajansı
Teknoloji devi Philips milyonlarca solunum cihazını zehirlenme ve kanser riski nedeniyle geri çağırdı

Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, dünya genelinde 3-4 milyon civarında uyku apne cihazı olarak bilinen Sürekli Pozitif Havayolu Cihazı (CPAP) ve ventilatörünü içlerindeki köpüklerin zehirlenmeye yol açma riski nedeniyle geri çağrıldığını açıkladı.

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Indiatoday gazetesinin haberine göre; Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, söz konusu cihazların cihaz sesinin yalıtımı için kullanılan köpüklerin bozulabileceği, köpüğün bozulmasıyla ortaya çıkan gazın zehirli olabileceği veya kanser riskine neden olabileceği gerekçesiyle geri çağrıldığını duyurdu.

Geri çağrılan 3-4 milyon cihazın yüzde 80'ini Sürekli Pozitif Havayolu Cihazı (CPAP), yüzde 20'sini ventilatörlerin oluşturduğunu dile getiren Philips, geri çağırma kapsamındaki cihazlarının yarısından fazlasının ABD'de olduğunu kaydetti.

Şirket, CPAP kullanıcılarına cihazları kullanmayı bırakmaları, mekanik vantilatör kullananların ise doktorlarıyla konuşmadan cihazı kullanmayı durdurmamaları veya tedavi şekillerini değiştirmemeleri çağrısında bulundu.

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