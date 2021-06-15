BIST 1.443
DOLAR 8,56
EURO 10,38
ALTIN 511,11
HABER /  DÜNYA

Koronavirüsün Aralık 2019'da ABD'ye ulaşmış olduğuna dair kanıtlar artıyor

Anadolu Ajansı
Koronavirüsün Aralık 2019'da ABD'ye ulaşmış olduğuna dair kanıtlar artıyor

ABD'de yapılan bir araştırmada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sanılandan daha önce Aralık 2019'dan itibaren ülkede yayıldığına dair kanıtların ağırlık kazandığı bildirildi.

Abone ol

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) geçen yılın başlarında 24 bin Amerikalıdan alınan kan örnekleri üzerinde yaptığı geniş çaplı analize göre; eni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Aralık 2019'da ülkenin bazı bölgelerinde görüldüğüne olan inancın arttığı belirtildi.

CDC yetkilisi Natalie Thornburg, "Çalışmalar oldukça tutarlı. Muhtemelen burada bildiğimizden daha önce çok seyrek de olsa vakalar vardı ancak şubat sonuna kadar yaygınlaşmadı" dedi.

Kovid-19, 2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış, 15 Ocak'ta Wuhan'dan dönen ve 19 Ocak'ta Washington eyaletinde bir klinikte tedaviye alınan bir Amerikalıda görülen enfeksiyon ise ABD'de görülen ilk vaka olarak kabul edilmişti.

Aralık 2020'de yayımlanan ve Amerikan Kızılhaç kan bağışlarından alınan 7 bin örneği analiz eden CDC liderliğindeki bir çalışma da virüsün Aralık 2019'un ortalarından itibaren bazı Amerikalılara bulaşmış olabileceğini göstermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Murat Kurum: Müsilajın tehlikeli atık olmadığını tespit ettik
Fenerbahçe santrafor Serdar Dursun'u transfer etti
Teknoloji devi Philips milyonlarca solunum cihazını zehirlenme ve kanser riski nedeniyle geri çağırdı
FETÖ firarisi eski emniyet amirinin onlarca kişiyi dolandırdığı anlaşıldı
Dünyadaki konteyner sorununa Türk mermer ihracatçısından ahşap çözüm
ABD Başkanı Joe Biden: Türkiye'nin savunulması kutsal bir yükümlülüktür
CIA, MOSSAD ve Dahlan'ın Sedat Peker için devreye girdiği iddia edildi
Çekya Başbakanı: İsveç ve Hollanda'nın çoğunluğu Müslümanlardan oluşacak
Yorumlar