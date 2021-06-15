Koronavirüsün Aralık 2019'da ABD'ye ulaşmış olduğuna dair kanıtlar artıyor

ABD'de yapılan bir araştırmada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sanılandan daha önce Aralık 2019'dan itibaren ülkede yayıldığına dair kanıtların ağırlık kazandığı bildirildi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) geçen yılın başlarında 24 bin Amerikalıdan alınan kan örnekleri üzerinde yaptığı geniş çaplı analize göre; eni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Aralık 2019'da ülkenin bazı bölgelerinde görüldüğüne olan inancın arttığı belirtildi.

CDC yetkilisi Natalie Thornburg, "Çalışmalar oldukça tutarlı. Muhtemelen burada bildiğimizden daha önce çok seyrek de olsa vakalar vardı ancak şubat sonuna kadar yaygınlaşmadı" dedi.