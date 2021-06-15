FETÖ firarisi eski emniyet amirinin onlarca kişiyi dolandırdığı anlaşıldı

ANKARA'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi olan eski emniyet amiri E.E. ve kardeşleri ile yeğenlerinin onlarca kişiyi dolandırdığı anlaşıldı. E.E.'nin ocak ayında yurtdışına çıkış yaptığı belirtildi.

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ANKARA Sincan'da Özvatan Şirketler Grubu adı altında faaliyet yürüten E. kardeşler ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvurular büyük bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Amasya Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yaparken ilişiği kesilen E.E. ile kardeş ve yeğenlerinin dolandırdığı insanlar isyan etti. E.E.'nin ocak ayında yurtdışına çıkış yaptığı belirtildi.

"9 dairemizi ve 2 arsamızı aldılar"

Şikayetçilerden M.A., şunları söyledi:

"İnsanların güvenini kazanmak için önce nakit alışveriş yapıyorlar. Biz de öyle yaptık. Daha sonra mal takası ile ticaret yürüttüler. Bize verdikleri malların hacizli olduğu sonradan ortaya çıktı. Başta bunu tespit etmek mümkün değil. Bu yollarla 9 dairemizi ve 2 arsamızı aldılar."

Senetle 8 daire ve 3 araba aldılar

Ankara'da Batıkent Çakırlar Mahallesi'ndeki büyük bir inşaat firmasından ise 8 dairenin senetle alındığı öğrenildi. Müteahhit N.K., satış yaptığını ancak parasını alamadığını belirtti. Müteahhide de senet verildiği öğrenildi. Kafe işletmeciliği yapan C.M. ise 2 daire ve 3 arabasını kaptırdığı şikayetinde bulundu.

E.E. hakkında Ankara ve Amasya'da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 ayrı soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. E.E.'nin bir süre kardeş ve yeğenlerinin kimliklerini kullandığı da iddia edildi. (Veli Toprak - Sözcü)