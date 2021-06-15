Burak Yılmaz: Hedefimiz 6 puan

A Milli Takımımızın kaptanlarından Burak Yılmaz, Galler'le oynayacağımız maç öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takımımızın golcüsü Burak Yılmaz, Galler maçından önce açıklamalarda bulundu.

"İlk maç kesinlikle istemediğimiz bir şekilde sona erdi; hem oyun olarak hem skor olarak. Bize yakışmayan bir başlangıç yaptık. Bu maçtan dersler çıkartırsak önümüzdeki iki maçtan istediğimizi sonuçları alacağımızı düşünüyorum. Galler karşısında her zamanki Türkiye'yi izletebileceğimizi düşünüyorum"

"Moralimiz çok bozuktu"

"İtalya maçından sonraki iki gün moralimiz çok bozuktu. Ama hocama teşekkür ediyorum, bizi ayakta tuttu. İsviçre-Galler maçının beraberliği ile beraber de biraz daha kendimize geldik. Yeniden hedefteyiz, 6 puan hedefimiz var. "

"Gerçekleri göstereceğiz"

"İlk maçtan sonraki olumsuz hava şu anda dağıldı, yaptığımız hataların farkındayız. Galler'i yenersek bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum. Ülkemize, takımımıza, insanlarımıza güveniyorum. Herkesin de bize güvendiğini biliyorum. Galler maçında gerçekleri göstereceğiz, sonrasına bakacağız"