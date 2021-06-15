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Murat Kurum: Müsilajın tehlikeli atık olmadığını tespit ettik

Murat Kurum: Müsilajın tehlikeli atık olmadığını tespit ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin 550 farklı noktasından alınan numune çalışması sonrasında müsilajın tehlikeli atık olmadığını söyledi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nın detaylarını açıklayan Bakan Kurum, 7 gün boyunca yapılan çalışmalar çerçevesinde toplamda 2 bin 684 metreküp müsilajın toplandığını belirtti.

"Müsilajın tehlikeli atık olmadığını tespit ettik"
Bakan Kurum, " Farklı noktalardan 550 numune aldık. Müsilajın tehlikeli atık olmadığını tespit ettik." dedi.

"Sahada 1555 personel çalışmakta"
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ülke çapında bir seferberlik şuuru var. Yaptığımız çevrimiçi toplantılarla karşılaştırmalı analizler yapıyoruz. Bilimsel çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sahada 1550 personel çalışmakta. 46 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 7 gün boyunca yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde toplamda 2 bin 684 metreküp müsilajı topladık.

"Kısa ve uzun vadeli eylem planlarımızı hayata geçiriyoruz"
Farklı noktalardan 550 numune aldık. Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik. Kısa ve uzun vadeli eylem planlarımızı hayata geçiriyoruz.

Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizi'miz bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda. Artıma tesislerinin deşarj standartlarına kısıtlama getireceğiz. Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz."

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