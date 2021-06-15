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Fenerbahçe santrafor Serdar Dursun'u transfer etti
Fenerbahçe, geçen sezon Almanya 2. Lig (Bundesliga 2) takımlarından Darmstadt 98 forması giyen santrfor Serdar Dursun'u renklerine bağladı.Abone ol
Fenerbahçe, bonservis bedeli olmadan transfer edilen 29 yaşındaki Serdar Dursun ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Dursun'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Hoş geldin Serdar Dursun" ifadeleri kullanıldı.
Serdar Dursun, geçen sezon Almanya 2. Ligi'nde (Bundesliga 2) 33 maçta fileleri 27 kez havalandırarak gol kralı olmuştu.
Golcü futbolcu, önceki yıllarda Eskişehirspor, Şanlıurfaspor ve Fatih Karagümrük'te oynamıştı.