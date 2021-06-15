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Türkiye 15 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 15 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 223 bin 846 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, can kaybı 48 bin 879 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Haziran 2021 Salı günü verilerine göre; son 24 saatte 223 bin 846 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 532 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 84 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye çıktı.

Toplam test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, vefat sayısı 48 bin 879, ağır hasta sayısı 886 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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