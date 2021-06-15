Arda Türkmen kaç yaşında aslen nereli sevgilisi kimdir? Arda Türkmen ailesi

FOX ekranlarının yeni yemek yarışması Şef Akademi başladı. Jüri koltuğunda oturan isimlerden biri de ünlü Şef Arda Türkmen oldu. Sempatik tavırları ile sevilen Arda Türkmen'in hayatı merak edildi. Arda Türkmen 46 yaşında ve İstanbul doğumlu. Evli olmayan Arda Türkmen'in Melodi Elbirliler ile aşk yaşadığı biliniyor.

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FOX ekranlarının yeni yemek ve lezzet yarışması Şef Akademi birbirinden renkli 3 jüri ile başladı. Yarışmanın jüri koltuğuna oturan isimlerden biri de Arda Türkmen oldu. Arda ile Omuz Omuza adlı yemek programını sunan ünlü şefin hayatı merak edildi. Arda Türkmen 46 yaşında ve İstanbul doğumlu. Evli olmayan Arda Türkmen'in makyaj videosu çekerek fenomen olan Melodi Elbirliler ile aşk yaşadığı biliniyor.

Arda Türkmen kimdir: 1975 İstanbul doğumludur. Lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi’nde alan Türkmen, üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi’nde çift ana dal yaparak İşletme ve Sahne Gösteri Sanatları bölümlerinden mezun olarak tamamlamıştır.

Üniversite yılları boyunca yüzlerce farklı konser organizasyonunda yer almış, işletmecilik deneyimleri yaşamıştır.

2003 yılının sonlarına doğru kurduğu Roka Davet isimli catering firması pek çok başarılı organizasyonun yiyecek – içecek işlerini ve Türkiye’ye gelen pek çok yabancı yıldızın özel yemekleri için tercih edilen bir marka olmuştur.

2012 yılında Roka Davet’i satmıştır.

2008 yılının Nisan ayında Asmalımescit’te açtığı “Issız Adam” filmine de ev sahipliği yapan “Leblon” isimli lokantayı açmıştır.

6 yıl kesintisiz faaliyet gösteren Leblon’u 2012 yılında isim hakkı kendinde kalacak şekilde devretmiştir.

2010 yılında CNN Türk televizyonu için “Arda’nın Mutfağı” isimli yemek programını yapmaya başlamıştır. Program 2014 yılında TV8 kanalına transfer olmuş, 4 sezon bu kanalda yayınlandıktan sonra 2018 yılında Kanal D’ye transfer olmuştur.

2012 yılında Forneria isimli lokantasını açmıştır. Lokantacılık mesleğini 2015 Central – 2015 Mükellef Karaköy – 2017 Mükellef Ocakbaşı lokantalarıyla geliştirmiştir. 2021 yılı itibariyle Mükellef Karaköy işletme hayatına Karaköy’de tarihi İstanbul yarımadası manzarasıyla devam etmektedir.

2014 yılının Ekim ayında TV8 televizyon kanalında “Ver Fırına” isimli yarışma programında jüri olarak görev almıştır. Program 2 sezon boyunca haftanın 5 günü ekranlarda gündüz kuşağında yayınlanmıştır.

2016 yılında Arda’nın Mutfağı yemek kitabını yayınlamıştır.

Eser yayın tarihinden bu yana 10 baskı yapmıştır.

2017 yılının Eylül ayında TV8 televizyon kanalında “Arda ile Omuz Omuza” isimli konuklu yemek programını yapmaya başlamıştır. 2018 yılında program Kanal D’ye transfer olmuştur.

2021 yılı itibariyle Arda’nın Mutfağı programı, 11’inci sezonuyla Türk televizyonlarının kesintisiz yayın hayatına devam eden en uzun soluklu yemek programı unvanına sahip olmuştur. Arda ile Omuz Omuza programı dördüncü sezonuyla yine aynı kanalda yayındadır.