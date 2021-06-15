Ayhan Sicimoğlu eşi Zeynep ve kızı Ayşe Sicimoğlu kimdir?

FOX ekranlarının yeni yemek yarışması Şef Akademi başladı. Jüri koltuğunda oturan isimlerden biri de ünlü Şef Ayhan Sicimoğlu oldu. Renki ve sempatik kişiliği ile yarışmaya renk katan Ayhan Sicimoğlu, 70 yaşında ve aslen Niğde doğumlu. Zeynep Sicimoğlu ile evli olan ünlü şefin Ayşe Sicimoğlu adında bir kızı var.

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FOX ekranlarında yepyeni bir lezzet ve yemek yarışmadı başladı. Birbirinden ünlü 3 şefin jüri koltuğuna oturduğu Şef Akademi yarışmanın en renkli isimlerinden biri de Ayhan Sicimoğlu oldu. İlk bölümden dikkat çeken Ayhan Sicimoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Birçok ülke gezen ve program sunan Ayhan Sicimoğlu 70 yaşında ve aslen Niğde doğumlu. Zeynep Sicimoğlu ile evli olan ünlü şefin Ayşe Sicimoğlu adında bir kızı var.

Ayhan Sinan Sicimoğlu kimdir: 25 Ağustos 1950 tarihinde Niğde’de dünyaya geldi. Sicimoğlu, kültür ve gezi programlarıyla tanınmıştır. Latin müziği konusunda araştırmalar yapan Sicimoğlu, Türkiye’nin en önde gelen perküsyon sanatçılarından biridir.

Kayseri kökenli bir aileye mensup olan Sicimoğlu, Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji'nde eğitim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi'nde ekonomi eğitimi aldı. Üniversiteden sonra fotoğraf ve film bölümlerinde okumak için İngiltere'ye giden Sicimoğlu, daha sonra moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma'ya gitmiş ve dört sene orada yaşamıştır. 1981'de döndükten sonra da New York'a yerleşmiştir.

Farklı alanlarda da çalışmalar yapan Ayhan Sicimoğlu, hayatının büyük bölümünü funk, latin, pop gibi değişik türlerde performanslar sergileyerek geçirmiştir.

Ayhan Sicimoğlu, çeşitli TV kanallarında ‘Ayhan Sicimoğlu ile Renkler’ ,'Gastronomi Maceraları', 'Limonata' adlı kültür ve gezi programları ve kurmuş olduğu Latin All Stars grubu ile perküsyon performansları sergilemiştir.

Aynı zamanda deniz tutkunu bir dalgıç olan Ayhan Sicimoğlu, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı Başkanı olarak görev yapmıştır. Kızı Ayşe Sicimoğlu da kendisi gibi müzikle uğraşmakta ve opera-şan sanatçılığı yapmaktadır.

Sicimoğlu İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce konuşabilmektedir.