Dolmabahçe Sarayı'nın 119 yıllık halısı restore ediliyor

Dolmabahçe Sarayı'nın yaklaşık 1 ton ağırlığındaki en büyük halısı restorasyona alındı. Yıldız Şale Köşkü Atölye sorumlusu Mustafa Köksal, onarımın yüzde ellisini tamamlandığını belirterek, “Çalışmalarda dört ayı geride bıraktık. Sekiz ay gibi bir sürede tamamlamayı düşünüyoruz ” dedi.

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Dolmabahçe Sarayı'nın en büyüğü olma özelliğine sahip 124 metrekarelik halısı restorasyona alındı. Dolmabahçe Sarayında merasimlerin tertip edildiği Muayede Salonu’na ait olan halı Hereke Dokuma Fabrikası'nda 1902 yılında üretildi.

Boyut, desen ve tasarım bakımından saray halıları arasında eşsiz bir yere sahip halının kabartma desenli olması en önemli detaylarından biri olarak gösteriliyor. 119 yıllık halının restorasyonu Yıldız Şale’de oluşturulan özel atölyede, 8 kişilik bir ekiple sürdürülüyor. Halının tesviye ve rötuş işlemlerinin tamamlanmasının ardından Dolmabahçe Sarayı'nın Muayede Salonunda sergilenmeye devam edeceği öğrenildi.

“Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı”

Tarihe tanıklık eden bir halıyı onarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yıldız Şale Köşkü Halı Atölyesi sorumlusu Mustafa Köksal, “Şu anda Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısının üzerindeyiz. Bu halı Muayede Salonu’na ait bir halıdır. 119 yıllıktır, 125 metrekare boyutundadır. 1902 yılında Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikasında İkinci Abdülhamid zamanında dokunmuştur. Çift düğüm dediğimiz hereke şeklinde dokunmuş ve Avrupai tarzdadır. 119 yıl boyunca tarihi olaylara hazırlık etmiştir. Bazı kısımlarda güneşten ve ışıktan dolayı aşınmalar oluşmuştur. Milli Saraylara bağlı başkanlığımızın aldığı kararla halının onarımına geçilmesi tasarlandı. Biz de dört ay önce 7-8 kişilik bir kadroyla onarıma başladık. Pandemi dolayısıyla bu kişileri aralıklı çalıştırıyoruz. Dolayısıyla şu anda dört kişi çalışmaktadır. Çalışmalarda dört ayı geride bıraktık. Sekiz ay gibi bir sürede tamamlamayı düşünüyoruz. İnşallah, bu gördüğünüz iplerle, halının numarası tespit edilerek ipleri de boyanacak. Şu anda onarımın yüzde ellisini tamamladık. Onarım bittikten sonra tesviye aşamasına geçilecek. Yüzeydeki kalınlıklar tesviye edilecek ve daha sonra eski yerine sereceğiz. Biz de bu halıyı tekrar canlandırdığımız için büyük bir mutluluk duyacağız. Halımızın ağırlığı 800-900 kilogram civarında, bir tona yakındır. Her bir metrekareyi 6 kilogram olarak hesapladığımız için toplamda bir tona yakın bir ağırlığı vardır” dedi.