Buffon hikayenin başına döndü! Parma ile anlaştı

İtalyan efsanesi Gianluigi Buffon, altyapısından yetiştiği Parma ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak 20 yıl sonra geri döndü.

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Parma, Buffon transferinde mutlu sona ulaştı. 43 yaşındaki tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Parma'dan ayrılarak 2001'de Juventus'a 52.8 milyon euro bonservisle ve o dönem için en pahalı kaleci olarak transfer olmuştu.

Buffon, 20 yıl sonra ilk kulübüne bonservissiz olarak geri döndü.

Buffon, Parma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 14 maçta görev alan Buffon, 6 maçta kalesini gole kapatmıştı.