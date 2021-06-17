Buffon hikayenin başına döndü! Parma ile anlaştı

İtalyan efsanesi Gianluigi Buffon, altyapısından yetiştiği Parma ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak 20 yıl sonra geri döndü.Abone ol
Parma, Buffon transferinde mutlu sona ulaştı. 43 yaşındaki tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Parma'dan ayrılarak 2001'de Juventus'a 52.8 milyon euro bonservisle ve o dönem için en pahalı kaleci olarak transfer olmuştu.
Buffon, 20 yıl sonra ilk kulübüne bonservissiz olarak geri döndü.
Buffon, Parma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 14 maçta görev alan Buffon, 6 maçta kalesini gole kapatmıştı.