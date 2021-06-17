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İstanbul'da genç kadın otobüste taciz kabusunu yaşadı! Arka koltukta...

İstanbul'da genç kadın otobüste taciz kabusunu yaşadı! Arka koltukta...

İSTANBUL'da seyahat etmek için otobüse binen genç kadın, iddiaya göre arka koltukta bulunan şahıs tarafından fiziksel tacize uğradı.

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İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen olayda iddiaya göre 24 yaşındaki A.F. isimli genç kadın, seyahat etmek amacıyla otobüse bindi. Otobüste yolculuk ettiği esnada başına gelen korkunç olayla neye uğradığını şaşıran A.F., yolculuğu esnasında arka tarafındaki koltukta oturan 52 yaşındaki A.Y. isimli adam tarafından tacize uğradı.

Genç kadın, kendisine fiziksel temasta bulunarak taciz eden A.Y.'den şikayetçi olunca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 52 yaşındaki adam hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede olayla ilgili tanık olarak dinlenen B.Ç. ve S.D. isimli şahısların da olayı doğrular nitelikte beyanlarda bulundukları belirtildi.

Suçlamayı kabul etmedi
Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan A.Y.'nin yargılanmasına İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilirken 52 yaşındaki adam üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

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