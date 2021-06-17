Canlıları boğdu çürüme başladı! Kocaeli'de dehşete düşüren görüntü ilk kez ortaya çıktı
KOCAELİ İzmit Körfezi’nin dibinde, dalgıç Levent Şişman tarafından görüntülenen deniz salyasının oluşturduğu ilginç görüntüler görenleri dehşete düşürdü.
Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası, denizin dibinde görüntülendi. Gölcük ilçesinde bulunan Halıdere’de dalış yapan Levent Şişman, müsilajın suyun altında beyazlaşarak, alt tabakada çürümeye başladığını fark etti.
İlk kez deniz salyasının siyahlaşmış halini gördüğünü söyleyen Şişman, "Bu bizim ilk kez gördüğümüz bir görüntü. Suyun altında beyazlaşıp, alt tabakada da siyahlaşmış yani çürümeye başlamış." ifadelerini kullandı.
"Müsilaj ocak ayında ortaya çıktı" diyen Şişman "Bunlar aslında kademe kademe ilerliyor. Birinci kademede suyun altında bir kar bulutu gibi başlamıştı" şeklinde konuştu.
Sözlerini sürdüren Şişman "Daha sonra şubat ve mart aylarında tabaka tabaka sakız şeklinde bir kıvamda oldu. Daha sonra bu yoğunlaştı ve denizin üstüne çıkmaya başladı" dedi.