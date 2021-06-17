Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye saldırı konusunda uyarı: Bakalım hangi videonun konusu

Kılıçdaroğlu HDP'ye saldırı konusunda yaptığı açıklamada "Bakalım bu olaylar hangi videonun konusu olacak" dedi.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın!" dedi.

Kılıçdaroğlu "Bakalım bu olaylar ileride hangi videonun konusu olacak. Göreceğiz hep birlikte. HDP Genel Merkezi camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun dilekleri için HDP'den Mithat Sancar'ı aradığı öğrenildi.