Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Birgün gazetesine yalanlama

Birgün gazetesinin Kadın ve çocuk sığınma evlerinin sayısı ile ilgili 'Sığınma evlerinin 22 ilden kalabalık' başlıklı haberine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Bakanlık konu ile ilgili sığınma evlerinde kalan kadın ve çocukların istatistiklerini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020 yılında günlük ortalama bin 69 kadının ve beraberindeki 766 çocuğun konukevlerimizden yararlandığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;



Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli hizmet modellerimizden biri olan kadın konukevlerimize, şiddet mağduru veya barınma ihtiyacı olan kadınlarımız başvurmaktadır.

2002 yılında 11 kadın konukevi 170 kapasite ile hizmet vermekte iken, bugün itibariyle 149 kadın konukevinde 3.624 kapasiteye ulaştık.



Kadın konukevlerinden 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 189 bin 988 kadın ve beraberinde 124 bin 192 çocuk olmak üzere toplam 314 bin 180 kişi hizmet almıştır.

Söz konusu 5 yıllık zaman diliminde hizmet alan kadınlardan 88.345’i şiddet sebebiyle, 101.643’ü ise sadece barınma ihtiyacından ötürü kuruluşlarımıza başvurmuştur.

2020 yılında günlük ortalama 1.069 kadın ve beraberindeki 766 çocuk konukevlerimizden hizmet almıştır. Şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20’si boştur ve ihtiyaç duyan kadınlarımıza hizmet vermeye hazırdır.



Söz konusu haberde veriler maksatlı şekilde çarpıtıldığı gibi şu anda kadın konukevlerimizde 314 bin kişinin aktif hizmet aldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.