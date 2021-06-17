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Isparta’da avukat, eski kayınbiraderi tarafından öldürüldü

Isparta’da avukat, eski kayınbiraderi tarafından öldürüldü

ISPARTA Barosu'na kayıtlı avukat, eski kayınbiraderi tarafından öldürüldü. Gözaltına alınan zanlının, silahlı saldırı sırasında üzerinde olan kıyafetleri yakmaya çalıştığı öğrenildi.

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Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar beldesinde ailesinin yanına gül toplamak için geldiği belirtilen Ali Kaya'ya (35), evden çıktığında, yanına yaklaşılan araçtan tüfekle 3 el ateş açıldı.

Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle Kaya, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise araçla kaçtı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan aile, Ali Kaya'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Plakasını aldı 
Bu sırada Kaya'nın kardeşi, olay yerinden kaçılan aracın plakasını aldı.

Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Ali Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kıyafetlerini yakmaya çalıştı 
Saldırgan ve kullandığı aracın belirlenmesi için harekete geçen jandarma ekipleri, aracı kısa sürede buldu.

Saldırganın ise Ali Kaya'nın eski kayınbiraderi H.K. olduğu tespit edildi.

Jandarma, H.K.'nin olay sırasında üzerinde olan kıyafetleri yakmaya çalıştığını belirledi. H.K.'nin yanında, saldırıda kullandığı tespit edilen tüfek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K., işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

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