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Nadal'dan Wimbledon ve Olimpiyatlar kararı: Katılmayacağım

Nadal'dan Wimbledon ve Olimpiyatlar kararı: Katılmayacağım

Ünlü tenisçi Rafael Nadal, Wimbledon ve Olimpiyatlar'a katılmayacağını açıkladı. Nadal bu kararı 'orta ve uzun vadedeki kariyer hedefleri' için aldığını ifade etti.

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Rafael Nadal, yaptığı açıklamada sağlık ekibi ve takımıyla yaptığı görüşmeler sonucunda kariyerini daha da uzatmak adına Wimbledon ve Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını duyurdu.

Nadal, daha önce 13 kez kazandığı Roland Garros'ta bu yıl yarı finalde Novak Djokovic'e yenilmişti.

Rafael Nadal'ın açıklaması şu şekilde:

Bu yıl düzenlenecek Wimbledon ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmama kararı aldım. Kolay bir karar değildi ancak takımımla yaptığım uzun konuşmalar sonucunda en doğru kararın bu olduğunu anladık. Hedefim kariyerimi daha uzun hale getirmek ve sevdiğim işi daha uzun süre üst seviyede yapabilmek. Roland Garros ile Wimbledon arasında yalnızca 2 hafta olması, toprak sezonundan çıkan vücudumun çim korta uyum sağlamasını zorlaştırıyor."

"Bu kararı orta ve uzun vadedeki kariyer hedeflerim doğrultusunda aldım. Kararımla üzdüğüm insanlardan özür diliyorum. Hepsine, özellikle de beni görmek için sabırsızlanan İngiliz ve Japon seyircilere teşekkür ediyorum."

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