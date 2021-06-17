Zara'yı boykot çağrısı! Filistinliler için skandal sözler etmişti

Zara'nın tasarımcısının Filistinliler için skandal sözler söyleyerek İsrail işgalini desteklemesi üzerine Zara'ya boykot çağrısı yapılıyor.

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Baş tasarımcılarından Venessa Perilman'ın Filistin karşıtı ayrımcı mesajları nedeniyle, İspanya'nın moda devi ZARA'ya yönelik boykot çağrıları yapılıyor. Zara'nın bağlı olduğu firma ise bir açıklama yayınlayarak tepkileri dindirmeye çalışıyor.

İspanya'nın mode devi ZARA, baş tasarımcılarından Venessa Perilman'ın Filistinli model Kahır Harhaş ile girdiği diyalog sonrasında sosyal medyaya yansıyan 'ayrıştırıcı ifadelerinin kabul edilemez' olduğunu açıkladı.

Zara'nın bağlı olduğu dev grup Inditex, Perilman'ın paylaşımı hakkında "Herhangi bir kültüre, dine, ırka yönelik ayrımcılık içeren ifadelerin kabul edilemez" dediğini aktardı.

ZARA'nın şirket prensipleri gereği 'hiçbir ayrımcı ve suçlayıcı ifadelere müsaade edilemeyeceği'nin belirtildiği açıklamada, "Temel değerlerimizi yansıtmayan bu yorumları kınıyoruz" denildi.

Harhaş'ın paylaştığı ekran görüntülerine göre Perilman, Harhaş'a Instagram üzerinden mesaj atıp modelin Gazze halkına destek çıkmasını eleştirmişti. Mesajların birinde Perilman, Harshash'a yönelik mesajlarında "Sektörümdeki insanlar İsrail ve Filistin hakkındaki gerçekleri biliyorlar. İsrail'i savunmayı sürdüreceğim. Halkınız eğitimli olsaydı, İsrail yardımıyla inşa edilen hastane ve okulları havaya uçurmazdı" ifadeleri tepki çekmişti.