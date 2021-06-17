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Tekirdağ'da tuvalet deliğine saklaması fayda etmedi! 46 tane bulundu

Demirören Haber Ajansı
Tekirdağ'da tuvalet deliğine saklaması fayda etmedi! 46 tane bulundu

TEKİRDAĞ'da polis, operasyon düzenlediği evin tuvaletinde uyuşturucu madde buldu. Polisin geldiğini görünce uyuşturucuyu tuvalete saklayanların da aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu bulunduğunu belirlediği evde arama yaptı. Evdeki Y.Ö. ve H.Y.'nin üst aramalarında 10 fişek bonzai bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinde başka bir evde de uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

İfade üzerine polis, mahalledeki bir evde yaptığı aramada da kullanılmayan tuvaletin deliğine gizlenmiş 46 fişek bonzaiyle, bahçede taşların altına saklanan 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1235 TL’yi ele geçirdi. Bu sırada, evde bulunanların polisin geldiğini görünce uyuşturucu maddeleri tuvaletin deliğine sakladığı belirlendi. Evdeki B.Ç. ve P.C., 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı, yaşı 18'den küçük olan P.C. ise işlemleri için Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Gözaltındaki 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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