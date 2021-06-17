QNB Finansbank'tan tartışma yaratan karar! Aşı olmayan binaya alınmayacak

QNB Finansbank, tüm personelini aşı olmaya davet ederek, aşı olmayan personeli binaya almamayı konuşmaya başladıklarını açıkladı.

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QNB Finansbank çalışanlarının bu sabah, elektronik posta kutularına ilginç mail düştü. Bankanın Genel Müdürü Temel Güzeloğlu tarafından tüm personele hitaben yazılan mailde en çok dikkat çeken cümle ise "Aşı olmaktan imtina edenleri banka binalarımıza nasıl almayacağımızı konuşuyoruz" oldu.

Paramedya'nın aktardığına göre Genel Müdür Temel Güzeloğlu mailinde şunları kaydetti:

"Lafı uzatmayacağım: Hepinize aşı olma hakkı açıldı. Hemen aşı randevunuzu alın ve olun! Hem kendiniz hem çalışma arkadaşlarınız hem de sevdiklerinizin sağlığı için... Sadece aşınızı olmakla kalmayın, çevrenizdekileri de aşı olmaya ikna edin. Ben ve ailem aşılarımızı olduk; Yönetim Kurulu üyelerimiz aşılarını oldu; tüm Genel Müdür yardımcılarımız aşılarını oldu.

Aşılar güvenli ve bizleri hastalıktan koruyacak tek araç! Türkiye genelinde vaka sayıları düşüyor gibi görünse de yeni varyantların Türkiye'ye de gelme riski hala var ve bu çok ciddi bir risk. Şu günlerde hepinize aşı fırsatı açılmışken bu fırsatı hemen yakalayın.

İlk ay içerisinde bankamızda aşı olan çalışan oranımızı yüzde 95 değil, yüzde 97 değil, yüzde 99.9 değil, yüzde 100 görmek istiyorum.

Hatta daha ileriye gideyi; aşı olmaktan imtina edenleri banka binalarımıza nasıl almayacağımızı konuşuyoruz. Son kez: hiç vakit kaybetmeyin, hemen aşı randevunuzu alın, aldırın."