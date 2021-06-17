Bağcılar'da kayınpederini bıçaklayan kadın için flaş karar! Tahliye edildi

BAĞCILAR'da eşiyle tartıştıktan sonra kayınpederi ile kavga eden ve kavganın büyümesiyle meyve bıçağı ile kayınpederini göğsünden bıçaklayarak yaralayan Buket Güneş'in ikinci duruşmada tahliyesine karar verildi.

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Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Buket Güneş, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Müşteki Nihat Güneş ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Buket Güneş’in eşi Serdar Güneş duruşmada tanık olarak dinlendi.

Tanık Serdar Güneş, "Buket'le 6 yıldır evliyiz. Yaklaşık 2-3 yıldır da annemlerle birlikte oturuyoruz. Olayın olduğu esnada ben evde değildim. Her evlilikte olacağı gibi biz de ara ara kavga ederdik. Olay olduğu günde eşim benden toka almak için para istedi. Bu sebeple tartıştık. Ben de o dönemler çalışmıyordum. Param olmadığı için üzülerek evden ayrıldım. Sonra eve bir geldim ki olanlar olmuş" dedi.

"Eşim babamı çok severdi kızı gibi"

Üye hâkimin sorusu üzerine Serdar Güneş, "Buket bana birkaç defa babamdan rahatsız olduğunu, evde rahat hareket edemediğini söylemişti. Hatta 'Mutfağa gidiyorum arkamdan geliyor, banyoya gidiyorum peşimde' demişti. Ama ben hiçbir zaman öyle bir şeye ihtimal vermedim. Eşime de 'Sohbet etmek istiyordur, muhabbet olsun diyedir’ demiştim. Ben babamı tanıdığım için Buket’in sözlerini dikkate almadım hatta babama gidip bir şey bile demedim. Eşim babamı çok severdi kızı gibi. Buket de babamı çok severdi. Nasıl böyle bir şey oldu aklım almıyor. Buket sinirli birisiydi ama bu tarz bir şeyi de yapacak biri değildi" ifadelerini kullandı.

"Kayınpederim beni taciz ediyordu"

Söz verilen Buket Güneş tahliyesini isteyerek, "Ben annemin ölümünden sonra bir intihar teşebbüsünde bulunmuştum. Sonra bazı psikolojik ilaçlar kullanmaya başladım. Sonra doktor zamanla azalt dediği için zamanla azalttım. Eşimle birlikte kayınpederimin evine geçtikten sonra daha çok strese girmeye başladım. Evin içerisinde gerçekten üzerimde baskı hissediyordum. Kendimi korumak amacıyla böyle davrandım. Kayınpederim beni taciz ediyordu" dedi.

Delillerin büyük oradan toplanmış olması, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurularak sanık Buket Güneş'in tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.