İstanbul polisinden ‘şok’ denetimi 58 şüpheli yakalandı

Sultangazi’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘şok’ uygulamalarda, 51’i çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan toplam 58 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği (Yıldırım Ekipler) ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Sultangazi ilçesinde asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Sekiz ayrı noktada 35 ekip ve 25 motor ile birlikte yapılan geniş çaplı ‘şok’ denetimlerde, metruk binalar, yollar, köprü altları ve umuma açık yerler didik didik arandı.

Çeşitli suçlardan 51 kişi gözaltına alındı

Çeşitli noktalarda güvenlik önlemleri alınarak, şüpheli araçları durdurarak arayan polis ekipleri, denetimlerde binlerce kişinin kimlik sorgulamasını gerçekleştirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alınırken, 1 şahsın sahte kimlikle yakalandığı belirtildi. Yapılan uygulamalarda bin 510 araç denetlemesi yapıldı, 2 ruhsatsız tabanca bulunduran sürücü yakalandı.

21 metruk bina 32 ayrı çocuk parkına denetim

İlçe sınırları içerisinde bulunan 21 metruk bina ve 32 ayrı çocuk parkı ile mesire alanları gözden geçirildi. Uyuşturucu madde bulunduran ve taşıyan 2 şüpheli, adli mercilere sevk edildi. Denetimler sırasında hırsızlık ihbarı alan ekipler, 3 hırsızlık şüphelisini yakalayıp gözaltına aldı.

Zanlıların, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara gönderildiği öğrenildi.