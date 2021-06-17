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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık neticelenmesini istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık neticelenmesini istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'ye tam üyelik konusunda çağrıda bulunarak, "Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi"ne katıldı. Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerini uzun yıllardır yokuşa süren AB vardı. 

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir. Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz. Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur. Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor."

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Antalya'da başladı. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetlilerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

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