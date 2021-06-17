Trabzonspor'dan KAP bildirisi: Koita ile görüşmeler başladı

Yeni sezon hazırlıkları için vites yükselten Trabzonspor, transferde hızını koruyor. Karadeniz ekibi son olarak, Fode Koita ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Abone ol

Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik’i transfer ederek yeni sezona Fırtına gibi girmeye hazırlanan Trabzonspor, dördüncü bombayı patlattı. Bordo- Mavili ekip, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Bangaly Fode Koita'nın transferi konusunda görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." denildi.