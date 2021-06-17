BIST 1.414
DOLAR 8,71
EURO 10,39
ALTIN 497,77
HABER /  SPOR

Trabzonspor'dan KAP bildirisi: Koita ile görüşmeler başladı

Trabzonspor'dan KAP bildirisi: Koita ile görüşmeler başladı

Yeni sezon hazırlıkları için vites yükselten Trabzonspor, transferde hızını koruyor. Karadeniz ekibi son olarak, Fode Koita ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Abone ol

Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik’i transfer ederek yeni sezona Fırtına gibi girmeye hazırlanan Trabzonspor, dördüncü bombayı patlattı. Bordo- Mavili ekip, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Bangaly Fode Koita'nın transferi konusunda görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TÜSİAD üyesi Tuncay Özilhan: Bu büyüme istihdam yaratmıyor
Babalar Günü için süper fırsatlar!
Isparta’da avukat, eski kayınbiraderi tarafından öldürüldü
Ankara'da kahreden olay! Ağabeyinin gözleri önünde can verdi
Türkiye’ye gelen Rus heyeti çalışmalarına başladı
Ortaokullarda karneler nasıl verilecek okuldan mı alınacak?
Koronavirüste şimdi de Moskova varyantı tehlikesi solunum yetmezliği yapıyor
İstanbul polisinden ‘şok’ denetimi 58 şüpheli yakalandı
Zonguldak'ta iğrenç olay! 11 yaşındaki kızın annesi fark etti: Üvey dede torununu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık neticelenmesini istiyoruz
Yorumlar