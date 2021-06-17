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Meral Akşener'den HDP saldırısına tepki: Bulanık suda balık avlayanlar...

Meral Akşener'den HDP saldırısına tepki: Bulanık suda balık avlayanlar...

Meral Akşener HDP saldırısı için "Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener HDP'ye yönelik İzmir'deki saldırı için mesaj yayınladı. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz için taziye dileklerini sunan Akşener saldırıya tepkisini "Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar." sözleriyle dile getirdi.

Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’na yönelik saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar.

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