Veyis Ateş Halk TV'de canlı yayına çıkıyor! 'Açık açık konuşacağım...'

Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istemekle suçlanan ve Habertürk TV'den istifa eden Veyis Ateş, CHP'nin yayın organı olarak bilinen Halk TV'de canlı yayına çıkıyor. Yarın akşam İsmail Saymaz soracak, Veyis Ateş cevaplayacak...

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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tüm Türkiye'nin ne diyeceğini en çok merak ettiği kişi haline gelen Veyis Ateş'in yarın akşam saat 20:00'de canlı yayına çıkacağını açıkladı.

Toktaş, Halk TV'de yarın akşam saat 20:00'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayacak olan Ateş'in, "açık açık sorun, açık açık konuşacağım” dediğini duyurdu. İşte Suat Toktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

"Veyis Ateş yarın Halk TV’de soruları cevaplayacak… Hakkındaki iddiaları konuştuğumuzda @veyisates “açık açık sorun, açık açık konuşacağım” dedi. Yarın saat 20.00’de @ismailsaymaz soracak, Veyis Ateş cevaplayacak."

Sedat Peker'in rüşvet almakla suçladığı Veyis Ateş günlerce suskun kalmış, ardından da rüşvet istediği iddia edilen SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz, Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman'a Ateş'in para istediğini iddia ettiği ses kaydını dinletmişti.

Altaylı ve Yılman'ın bu iddiaları köşelerine taşıyıp, Habertürk yönetimine de haberdar etmeleri üzerine Veyis Ateş günler süren sessizliğini Habertürk'ten istifa ederek bozmuştu.