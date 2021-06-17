HDP saldırganıyla ilgili yeni iddialar! Sosyal medya paylaşımları olay oldu
HDP İzmir binasına saldırı düzenleyen kişinin Onur Gencer olduğu belirtildi. HDP, saldırganın yanında iki kişinin daha olduğunu ve kaçtığını iddia ederken, saldırgan Gencer'in sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.
HDP İzmir İl Binasını basıp, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren saldırganın Onur Gencer olduğu öğrenildi. Gencer'in, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar ise yeni bir tartışmaya başlattı. Gencer'in, dün de aynı hesaptan ırkçı paylaşımlar yaptığı da görüldü.
SKYP İzmir hesabından yapılan paylaşımda HDP saldırganı Onur Gencer'in sosyal medya hesabından silahlı fotoğrafları yer aldı. Bir fotoğrafın Suriye'deki Menbic'ten çekildiğine ilişkin not olduğu görüldü.
Onur Gencer'in 21 Şubat 2020'de Menbic'ten "Suriye hatırası" diye paylaştığı fotoğrafın ardından "Görev dönüşü" diye de Antep'ten fotolar paylaşması dikkat çekti.
Ertuğrul Kürkçü'den "saldırgan bir kişi değil 3 kişiydi" iddiası
HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü de, Twitter hesabından Onur Gencer'in fotoğrafını paylaşarak, "Cinayetin ayrıntıları geliyor... 3 silahlı içeri giriyor. O sırada tesadüfen sadece mutfakta çalışan genç HDP'li kadın Deniz Poyraz var. Onu ateş ederek öldürüyorlar. Binayı yakmaya çalışıyorlar. 2 saldırgan kaçıyor. Yakalanan Onur Gencer'in fb profili çok şey anlatıyor..." diye yazdı.