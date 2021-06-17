HDP saldırganıyla ilgili yeni iddialar! Sosyal medya paylaşımları olay oldu

Ertuğrul Kürkçü'den "saldırgan bir kişi değil 3 kişiydi" iddiası

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü de, Twitter hesabından Onur Gencer'in fotoğrafını paylaşarak, "Cinayetin ayrıntıları geliyor... 3 silahlı içeri giriyor. O sırada tesadüfen sadece mutfakta çalışan genç HDP'li kadın Deniz Poyraz var. Onu ateş ederek öldürüyorlar. Binayı yakmaya çalışıyorlar. 2 saldırgan kaçıyor. Yakalanan Onur Gencer'in fb profili çok şey anlatıyor..." diye yazdı.