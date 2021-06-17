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Diyarbakır'da cezaevinde intihar girişiminde ilginç anlar: Limonatayı içtikten sonra ikna oldu

Diyarbakır'da cezaevinde intihar girişiminde ilginç anlar: Limonatayı içtikten sonra ikna oldu

DİYARBAKIR'da bir tutuklu, E Tipi Kapalı Cezaevinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Cezaevi görevlilerinden limonata isteyen şahıs, içeceğini içtikten sonra ikna edilerek çatıdan indirilip içeri alındı.

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Olay, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi içinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir tutuklu, cezaevinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Güvenlik güçlerinin fark etmesi sonucu ikna ekibi şahsı intihardan vazgeçirmeye ikna etmek için konuşmaya başladı.

Gözyaşları içerisinde ikna ekibiyle konuşan şahıs, çevredekilerden limonata istedi. Çatıda bulunan kiremitleri de söküp aşağı atan şahıs, getirilen 2 şişe limonatayı içtikten sonra ikna edilerek aşağı indirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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