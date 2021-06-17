Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı için aydınlatılacaktır mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül HDP binasına yapılan saldırı için kınama yayınlayarak bu karanlığa asla geçit verilmeyecektir dedi.

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ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır" dedi.

Bakan Gül, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Gül, "İzmir’de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır" dedi.