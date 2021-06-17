En uzun en kapsamlı Covid-19 araştırması! Sonuçlar ürküttü yeni sağlık sorunları çıktı

ABD’de geçen yıl koronavirüse yakalanan yaklaşık 2 milyon kişinin incelendiği yeni bir çalışma, Covid-19’u atlatanların büyük bir çoğunluğunun, bir ay veya daha uzun bir süre sonra yeni sağlık sorunları yaşadığını gösterdi. Enfeksiyonun yan etkilerinden her yaştan insanın ve her organın etkilenebileceğini ortaya koydu.

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Uzun Covid’in en yaygın semptomları arasında ise nefes alma zorlukları, yüksek kolesterol, halsizlik, yorgunluk, yüksek tansiyon, bağırsak sorunları, migren, cilt problemleri kalp anormallikleri, uyku bozuklukları anksiyete ve depresyon bulunuyor.

ABD’de yapılan yeni bir çalışma, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile enfekte olan kişilerin yaklaşık dörtte birinin (yüzde 23), hastalığı atlattıktan bir ay ya da daha uzun bir süre çeşitli sağlık sorunları yaşadığını ortaya koydu.

2 milyon kişinin veriler incelendi

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan FAIR Health tarafından yapılan çalışma yaklaşık 2 milyon kişinin sağlık kayıtlarını inceledi.

Asemptomatik hastalarda görülen sağlık sorunlarının yüzdesi şaşırttı

Bununla birlikte, söz konusu çalışma, asemptomatik kişilerde bile Covid-19 sonrası sağlık sorunlarının yaygın olduğunu ortaya koydu. Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaların yaklaşık yarısı daha sonra tıbbi sorunlar yaşarken, hafif veya orta derecede semptomları olan kişilerin yüzde 27'si ve asemptomatik olduğunu belirtenlerin yüzde 19'u çeşitli sağlık sorunları yaşadı.



FAIR Health'in Başkanı Robin Gelburd, "Bizi şaşırtan şey, uzun süreli Covid-19 kategorisindeki asemptomatik hastaların büyük yüzdesiydi" açıklamasını yaptı.



Gelburd, asemptomatik kişilerin Covid sonrası semptomlara sahip olabileceği gerçeğinin vurgulanmasının önemli olduğunu, böylece hastaların ve doktorların bazı sağlık sorunlarının aslında corona virüsün yan etkileri olabileceğini söyledi.



Söz konusu çalışma, Şubat ve Aralık 2020 arasında Covid-19 teşhisi konan kişilerin kayıtlarını Şubat 2021'e kadar takip ederek analiz etti. 454 bin 477 kişinin enfeksiyondan 30 gün veya daha uzun süre sonra çeşitli semptomlar için sağlık kuruluşlarına başvurduğu tespit edildi.



Uzun Covid'in her organı etkileyebileceğini gösteriyor

Konuya ilişkin açıklama yapan, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp ve bulaşıcı hastalıklar doçenti olan Dr. Helen Chu, “Bu çalışma, büyüklüğü ve çeşitli yaş gruplarında hastalık şiddeti aralığına bakabilme yeteneği nedeniyle oldukça güçlü. Uzun süreli Covid-19’un neredeyse her organı etkileyebileceğini gösteriyor” dedi.



En yaygın görülen semptomlar

Diğer taraftan sonuçlarda, Covid-19 sonrası hastaların tıbbi bakıma başvurduğu en yaygın sorunun “ağrı” olduğu görüldü. Hastaların beşte birinden fazlası vücutlarının çeşitli yerlerinde ağrı bildirdi.

Hastaların yüzde 3,5'i nefes darlığı da dahil olmak üzere nefes alma zorlukları yaşadı. Yüzde 3'ü ise , fiziksel veya zihinsel aktiviteden sonra k beyin sisi ve bitkinlik gibi sorunlar yaşadığını açıkladı.

Bununla birlikte, 40'lı ve 50'li yaşlardaki hastalar çoğunlukta olmak üzere, incelenen kişilerin tamamının yüzde 3’ünde yüksek kolesterol ve yüzde 2,4'ünde yüksek tansiyon ortaya çıktı.



Alzheimer hastalığı veya demansı olan kişilerde ölüm riski yükseliyor

Ayrıca, incelemede 594 ölümün Covid-19’dan 30 gün veya daha fazla bir süre sonra meydana geldiğini ve çoğunun corona virüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan kişiler arasında olduğu belirtildi. Zihinsel engelli, Alzheimer hastalığı veya demansı olan kişilerin enfeksiyondan 30 gün veya daha fazla bir süre sonra ölme riskinin daha yüksek olduğu ifade edildi.

Araştırmanın yazarları, çalışmanın bulgularının Covid-19 sonrası semptomların yaygın ve çeşitli etkilerinin altını çizdiğini belirterek, “Uzun süreli Covid-19 hastalarının multidisipliner bakıma ihtiyacı var. Sağlık sistemlerimiz bu gerçeğe uyum sağlamalı ve bu hastalarla başa çıkma kapasitesi geliştirmeli” ifadelerini kullandı.