CHP'nin erken seçim stratejisinde üst akıl ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Türkiye'yi erken seçime sürükleme ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zayıflatma stratejisindeki üst akıl, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan FARA (Yabancı Kayıt Kanunu) raporuyla ortaya çıktı.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Amerika Temsilcisi Yurter Özcan'ın 28 Şubat darbesinin planlayıcısı, 15 Temmuz darbe girişiminin de organizatörlerinden olan Amerikan İlerleme Merkezi Türkiye uzmanı Alan Makovsky ile şubat ve mart ayında görüştüğü ortaya çıktı.

CHP'nin Makovsky teması Dubai merkezli kumpas sonrası yaşananlara ilişkin önemli ipuçları verdi. Dubai merkezli operasyonla eş zamanlı olarak erken seçim kampanyası başlatılması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için öne atılması CHP'nin izlediği stratejideki üst aklı gün yüzüne çıkardı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan FARA (Yabancı Kayıt Kanunu) raporuna göre; CHP Amerika Temsilcisi Yurter Özcan, 2 Şubat ve 16 Mart tarihlerinde Amerikan İlerleme Merkezinin Türkiye uzmanı Alan Makovsky ile bir araya geldi. Makovsky, Türkiye'de darbelerin organizatörü olarak tanınıyor.

28 Şubat'ı planladı

Makovsky, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın önderliğindeki Refah-Yol hükümetini hedef alan 28 Şubat darbesinin planlayıcısıydı. Merhum Erbakan, 27 Şubat 2007'deki açıklamasında, "28 Şubat'ı askerler değil Makovsky planladı" demişti. O dönem Refah-Yol hükümetine karşı 28 Şubat'ın zemini hazırlamak için ortaya atılan tüm yalanlar ve sergilenen mizansenlerin akıl hocası da Makovsky'ydi.

17-25 Aralık'tan önce görüştüler

CHP, darbe organizatörü Makovsky ile yakın teması 17-25 Aralık darbe girişiminin hemen öncesinde kurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık darbe girişiminden 2 hafta önce gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde Alan Makovsky ile de bir araya geldi. Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) TIR'ları kumpasından sadece 3 gün önce, "Washington, Erdoğan sonrası döneme hazır" diyen de Makovsky'nin ta kendisiydi. Kılıçdaroğlu'da 17-25 Aralık darbe girişimi ve MİT TIR'ları ihanetinde FETÖ söylemlerine sarılmıştı.

Ne konuştular? FETÖ'nün darbe girişiminden sadece 1 gün önce ABD Savunma Bakanlığında olduğu ortaya çıkan CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın darbe organizatörü Alan Makovsky ile yaptığı 2 görüşmede akıllara şu soruları getirdi: Makovsky ile Yurter Özcan'ın görüşmesinde neler konuşuldu? CHP'nin kamuoyunu etkilemek için ortaya attığı yalanlarda Makovsky'nin rolü ne? Dubai merkezli kumpasla paralel olarak CHP'yi yönlendiren kişi Makovsky mi? Kılıçdaroğlu'nun adaylık stratejisinin arkasında Makovsky mi var? Makovsky, CHP'den herhangi bir danışmanlık ücreti alıyor mu?

Paralel zamanlama

Yaşananlar, ABD Başkanı Joe Biden'in Ocak 2020'deki, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" stratejisi kapsamında Makovsky ve CHP arasındaki ortak hareketi de deşifre etti. Yurter Özcan'ın Alan Makovsky ile temas kurduğu süre zarfında CHP, "128 milyar dolar kayıp" yalanı olmak üzere hükümeti hedef alan birçok algı operasyonuna imza attı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in sahaya sürüldüğü Dubai merkezli kumpas sonrası CHP'nin erken seçim talepleri ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığa soyunması da organize planın bir parçası olarak göze çarptı. (Diriliş Postası)