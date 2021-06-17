Afganistan'da koronavirüs vaka sayıları bir ayda 25 kat arttı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Afganistan'da kontrolden çıktığını, vaka sayısının geçtiğimiz aya göre 25 kat arttığını açıkladı. Komite, ülkede hastanelerin dolduğunu ve tıbbi kaynakların hızla tükendiğini söyledi.

Abone ol

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrolden çıktığını ve yapılan her üç testten birinin pozitif çıktığını açıkladı.

Vakaların geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 2 bin 400 arttığını belirten Uluslararası Kızılhaç Komitesi, hastanelerin dolduğunu ve tıbbi kaynakların hızla tükendiğini bildirdi.

Kovid-19'u kontrol altına alma krizi

Komite tarafından yayınlanan bildiride yazısı yayımlanan Afgan Kızılay Derneği Başkan Vekili Nilab Mobarez, "Afganistan, özellikle başkent Kabil'de ve birçok alanda hastane yatakları dolu olduğu için Kovid-19'u kontrol altına alma savaşında kriz yaşıyor" diye konuştu.

Ülkedeki derin yoksulluğun yanı sıra artan vaka sayısı Afganistan'da kuvvetli bir baskı oluştururken sağlık yetkilileri, son 24 saat içinde 2 bin 313 yeni koronavirüs vakası ve 101 can kaybı bildirdi.

Yatak sayısı yetmiyor

Afgan yetkililer, test sayısının artması halinde vaka sayısının da artacağı uyarısında bulunurken özellikle başkent Kabil'deki hastaneler yatak sayılarının yetmediğini ve oksijen sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

ICRC, ülkede aşıya erişim eksikliği ve aşı tereddüdünün durumu daha da kötüleştirdiğinin altını çizerken Afgan halkının sadece yüzde 0,5'inin iki doz aşı olduğunu açıkladı.