İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 55.20, Ankara'da 94.87, İzmir'de 32.04 olurken vaka sayısı en çok azalan iller ise Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını paylaştı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 55.20, Ankara'da 94.87, İzmir'de 32.04 oldu.

Bakan Koca, harita ile birlikte paylaştığı mesajında, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" dedi.

Fahrettin Koca, ikinci mesajında ise "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek, aşı ile bağışıklık kazanacağız" ifadelerini kullandı.