İYİ Partili Taylan Yıldız'ı şaşkına uğratan Kanal İstanbul anketi

İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız'ın 'Kanal İstanbul' anketi sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti. "AK Partili meclis üyelerine göstereceğim" diyen Yıldız, anketin hiç ummadığı noktaya gelmesiyle şok oldu. Durumun şaşkınlığını yaşayan İYİ Partili Yıldız, sonuç istediği gibi olmayınca da oy veren vatandaşları aşağılayan bir paylaşımda bulundu.

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İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız, 16 Haziran 2021'de başlattığı 'Kanal İstanbul' anketine ilişkin, "Bu anketin sonucunu İBB'deki konuşmamda AK Partili meclis üyelerine göstereceğim" diyerek kendinden emin konuştu ancak kısa sürede işler hiç ummadığı bir noktaya geldi.

Yıldız'ın 775 bin 640 kişinin katıldığı, "Kanal İstanbul yapılmalı mı?" anketi yüzde 54.5 'evet' oyu alırken 'hayır' oyları yüzde 45.5'te kaldı.

Durumun şaşkınlığını yaşayan İYİ Partili Yıldız, oy veren vatandaşları aşağılayarak, "Troller gelmiş, hoş gelmiş" açıklamasında bulundu.