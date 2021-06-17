BIST 1.414
DOLAR 8,70
EURO 10,38
ALTIN 498,04
HABER /  POLİTİKA  /  İYİ PARTİ

İYİ Partili Taylan Yıldız'ı şaşkına uğratan Kanal İstanbul anketi

İYİ Partili Taylan Yıldız'ı şaşkına uğratan Kanal İstanbul anketi

İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız'ın 'Kanal İstanbul' anketi sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti. "AK Partili meclis üyelerine göstereceğim" diyen Yıldız, anketin hiç ummadığı noktaya gelmesiyle şok oldu. Durumun şaşkınlığını yaşayan İYİ Partili Yıldız, sonuç istediği gibi olmayınca da oy veren vatandaşları aşağılayan bir paylaşımda bulundu.

Abone ol

İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız, 16 Haziran 2021'de başlattığı 'Kanal İstanbul' anketine ilişkin, "Bu anketin sonucunu İBB'deki konuşmamda AK Partili meclis üyelerine göstereceğim" diyerek kendinden emin konuştu ancak kısa sürede işler hiç ummadığı bir noktaya geldi.

Yıldız'ın 775 bin 640 kişinin katıldığı, "Kanal İstanbul yapılmalı mı?" anketi yüzde 54.5 'evet' oyu alırken 'hayır' oyları yüzde 45.5'te kaldı.

Durumun şaşkınlığını yaşayan İYİ Partili Yıldız, oy veren vatandaşları aşağılayarak, "Troller gelmiş, hoş gelmiş" açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin erken seçim stratejisinde üst akıl ortaya çıktı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı açıklandı
Erdoğan ile Biden'in görüşmesi sonrası çarpıcı S-400 açıklaması
Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunda terör örgütü PKK vurgusu
En uzun en kapsamlı Covid-19 araştırması! Sonuçlar ürküttü yeni sağlık sorunları çıktı
Antalya'da 'videosunu çektim' deyip itiraf etti! Eşini bakın neden öldürdü
HDP'ye saldırı provokasyonu tutmadı! Siyaset dünyası "Bu ülke bu oyunları çok gördü" dedi
İstanbul Havalimanı'nda aşılama başladı hem çalışanlar hem yolcular aşı olacak
Diyarbakır'da cezaevinde intihar girişiminde ilginç anlar: Limonatayı içtikten sonra ikna oldu
Yorumlar 20 yorum