HDP binasına silahlı saldırı! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

İzmir’de, bir kişinin öldüğü HDP İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının ardından şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından yakalanmıştı. O saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı.

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İzmir'in Konak ilçesindeki bir binaya giren kimliği belirsiz kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınmıştı.

1 kişi hayatını kaybetti

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Şahsın içeriye girmesinin ardından silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheli O.G.'nin içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.

Başsavcılıktan açıklama

İzmir’de, bir kişinin öldüğü HDP İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı.

Meydana gelen olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "17/06/2021 tarihinde Halkların Demokrasi Partisi (HDP) İzmir İl Binasına silahlı bir kişi girerek parti binasındaki bir çalışanı silahla vurarak öldürdüğü bilgisinin alınması üzerine derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda iki Cumhuriyet Savcımızın ve bir Başsavcı Vekilimizin kolluğa verdiği talimatlar doğrultusunda soruşturmanın hızlı ve etkin bir şekilde yapılması sağlanmıştır. Olay şüphelisi O.G. suçta kullanılan suç eşyası silahla beraber olay yerinde yakalanmıştır. Maktule D.P.’nin ölü muayene ve otopsi işlemlerinin yapılması talimatları verilmiş ve olay mahallindeki delillerin toplanması amacıyla olay mahalli güvenlik altına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturma titizlikle ve etkin bir şekilde devam ettirilmektedir."

Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

İzmir’de, bir kişinin öldüğü HDP İl Örgütüne yönelik silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli O.G.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin "PKK'dan nefret ettiğim için yaptım" dediği öğrenildi.

"PKK'dan nefret ettiğim için..."

Öte yandan emniyetteki işlemleri devam eden O.G.’nin (27), terör örgütü PKK’dan nefret ettiği gerekçesiyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

O.G.’nin, “Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bir bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK’dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim. Ardından da teslim oldum” dediği öğrenildi.